Gli eroi che andarono alla ricerca del vello d oro - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ARGONAUTI

Significato/Curiosita : Gli eroi che andarono alla ricerca del vello d oro

Bordo della nave argo, che li condurrà nelle ostili terre della colchide alla riconquista del vello d'oro. gli eroi erano accorsi alla chiamata degli araldi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi argonauta. gli argonauti (in greco antico: ata, argonáytai) furono un mitologico gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

