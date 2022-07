Un giorno appena trascorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno appena trascorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IERI

Significato/Curiosita : Un giorno appena trascorso

Accezioni. il giorno siderale o giorno sidereo è il tempo che intercorre tra due passaggi consecutivi della medesima stella al meridiano di un determinato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ieri (disambigua). ieri è il giorno immediatamente precedente ad oggi. convenzionalmente si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

