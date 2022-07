Frutti succosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutti succosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PERE

Significato/Curiosita : Frutti succosi

Impollinati da pipistrelli, insetti e uccelli. i frutti maturano alla fine di giugno, sono rossi e succosi. subito dopo le rare piogge le radici poco profonde...

Vedi pera (disambigua). disambiguazione – "pere" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pere (disambigua). la pera è il falso frutto delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con frutti; succosi; Pianta con frutti a drupa rossi, ricchi di olio; Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti ; Lo sono i frutti acerbi; Come i frutti non ancora pronti per la raccolta; Chicchi succosi ; succosi frutti a spicchi; succosi frutti per spremute; succosi agrumi a spicchi; Cerca nelle Definizioni