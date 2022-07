Frassini che danno la manna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frassini che danno la manna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORNI

Significato/Curiosita : Frassini che danno la manna

Chiamato volgarmente anche frassino da manna o albero della manna nelle zone di produzione della manna), è un albero che può superare i 10 metri di altezza...

Cicala media (cicada orni (linnaeus, 1758)) è una specie di insetto appartenente alla famiglia cicadidae. il nome specifico orni deriva probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con frassini; danno; manna; Sono simili ai frassini ; Vengono anche detti frassini della manna; Le piante come i frassini ; Su quello di Capodanno ... non c è il controllore; Mancanza di movimento un po danno sa; Quella dentaria e danno sa alle gengive; danno il voto ai candidati; La provenienza della manna ; Dà nome al ponte fiorentino progettato da Ammanna ti; manna ia diffusa in America centromeridionale; Un imprecazione romanesca: manna ggia li __; Cerca nelle Definizioni