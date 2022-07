Fra camicia e cappotto per gli uomini eleganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fra camicia e cappotto per gli uomini eleganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIACCA

Significato/Curiosita : Fra camicia e cappotto per gli uomini eleganti

Usava solo la tipica camicia di cotone con polsini doppi, sparato inamidato da chiudere con gli "stud" (piccoli bottoni gioiello) e colletto diplomatico...

Alla giacca di avere cinque bottoni; assieme a pantaloni di tessuto simile forma un abito elegante sportivo. la giacca husky è un tipo di giacca tipicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con camicia; cappotto; uomini; eleganti; Abito ecclesiastico con giacca, camicia , pantaloni; Indumento che s indossa sopra la camicia ; Il baby... camicia da notte; Un altro nome per le uova in camicia ; Un pesante cappotto ; Pesante cappotto ; Giacca o cappotto con una sola fila di bottoni; Il cappotto dei francesi; La cantano Elio e le storie tese: uomini col __; Un governo di sei uomini ; Lo scrittore britannico di Tre uomini in barca; uomini con un secolo d età; Materiale per sigilli eleganti e colorati; Quelli per gemelli sono generalmente più eleganti ; Contraddistinguono i polsini eleganti ; Ineleganti perché vistosi;