Un esame di Giurisprudenza: __ penale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esame di Giurisprudenza: __ penale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROCEDURA

Significato/Curiosita : Un esame di giurisprudenza: __ penale

Del processo penale, fu prevista nel codice civile e nel codice di commercio insieme al codice di procedura penale e nel codice penale (in quest'ultimo...

procedura può riferirsi a: procedura o funzione – nell'informatica, un costrutto sintattico che permette di raggruppare una sequenza di istruzioni in un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con esame; giurisprudenza; penale; Annaffiato estesame nte, come un campo; esame medico a ultrasuoni; Un esame del sangue per l ematocrito; Il risultato d un esame ; Un diritto di chi studia giurisprudenza ; Provvisorietà inefficacia in giurisprudenza ; L'insieme delle discipline della giurisprudenza ; Soggetto accusato di un illecito penale ; La città con la Corte penale interazionale; La città con la Corte penale Internazionale; Circonvenirlo è un reato penale ; Cerca nelle Definizioni