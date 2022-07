Equivale a un miliardo di miliardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equivale a un miliardo di miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : QUINTILIONE

Significato/Curiosita : Equivale a un miliardo di miliardi

Parti per miliardo (ppb, parts per billion) è un'unità di misura corrispondente ad un rapporto di 1 miliardo a 1. viene utilizzata per indicare livelli...

Il quintilione è il numero naturale che, nel sistema di denominazione chiamato scala lunga, corrisponde a mille quadriliardi, 1 000 000 di quadrilioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con equivale; miliardo; miliardi; Farmaco equivale nte a uno di marca; equivale nte femminile dell abate; L equivale nte del parcheggio per una nave; Unità di misura inglese che equivale a 0,45359 kg; miliardo abbrev; Conta oltre un miliardo di utenti social; Corrisponde a un miliardo di byte; Il prefisso per miliardo ; Prefisso per mille miliardi ; Il prefisso che divide per un milione di miliardi ; Valgono... miliardi di miliardi ; Abbreviazione di miliardi ; Cerca nelle Definizioni