Dolce da forno volutamente forato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce da forno volutamente forato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIAMBELLA

Significato/Curiosita : Dolce da forno volutamente forato

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciambella (disambigua). la ciambella è un dolce di forma toroidale; per estensione il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

