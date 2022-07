Disputano gare di corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disputano gare di corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIDORI

gare di fondo sono, principalmente, quelle che si disputano sulle distanze di mezza maratona e maratona. la maratona, che si corre su una distanza di...

Le squadre che partivano separate e i corridori che collaboravano tra loro. inizialmente permise ai corridori che cadevano di continuare a correre il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Si disputano in 10 il Palio di Siena; Si disputano in due gironi; Se lo disputano i Senesi; Si disputano ogni quattro anni; Svagare , spassare; Spiegare i punti oscuri; Una imposta che si doveva pagare alla Chiesa; Gabbare, fregare ; Fuggita, corsa via; Lo sono gli sport come corsa , ciclismo o nuoto; Aumenta la stabilità di un auto da corsa ; corsa ri o pirati del mar dei Caraibi;