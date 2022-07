Un dispositivo che inganna e danneggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo che inganna e danneggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAPPOLA

Significato/Curiosita : Un dispositivo che inganna e danneggia

Altre definizioni con dispositivo; inganna; danneggia; Schermata di un dispositivo elettronico; dispositivo per misurare la velocità della corrente di un corso d acqua; dispositivo elettronico che sta in una mano; Il dispositivo che blocca le cinture di sicurezza; inganna no l avversario; Si tende per inganna re; inganna ta, truffata; Il perfido personaggio che inganna Otello; danneggia mento idrogeologico... o finanziario; Ferita oppure danneggia ta; danneggia ti o andati a male; Far male, danneggia re; Cerca nelle Definizioni