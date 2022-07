Detto anche monticazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto anche monticazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALPEGGIO

Significato/Curiosita : Detto anche monticazione

Alpeggi dagli insediamenti di fondovalle (la cosiddetta monticazione) si attua per fasi (dette anche tramuti), corrispondenti a zone di pascolo, ciascuna...

