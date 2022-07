Ex deputata sorella di Milly Carlucci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex deputata sorella di Milly Carlucci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GABRIELLA

Significato/Curiosita : Ex deputata sorella di milly carlucci

Un generale dell'esercito italiano, luigi carlucci e di maria caracciolo, è sorella di milly e anna carlucci. nel 1989 si è sposata con l'attore gianfranco...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gabriella (disambigua). gabriella è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con deputata; sorella; milly; carlucci; Ilona, ex pornostar ed ex deputata italiana; La Maria Adelaide che fu eurodeputata dei Verdi; La... sorella di san Francesco; sorella di Linus; La Lasorella giornalista televisiva; La sorella di san Francesco; La milly autrice e conduttrice TV; La milly che ha condotto Ballando con le stelle; Come una milly e una Gabriella della televisione; Le vocali di milly ; La carlucci presentatrice; Iniziali della carlucci ; Cerca nelle Definizioni