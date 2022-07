Le depongono le galline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le depongono le galline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : UOVA

Significato/Curiosita : Le depongono le galline

Semplicistica che le galline depongono le uova: quindi l'uovo non può esistere senza la gallina che l'ha deposto. dalle stesse uova nascono altre galline, non possono...

Le uova fabergé sono delle opere di gioielleria realizzate come uova di pasqua e ideate presso la corte dello zar di tutte le russie da peter carl fabergé... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

