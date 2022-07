Se è del fusto non è cerebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è del fusto non è cerebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORTECCIA

Significato/Curiosita : Se e del fusto non e cerebrale

Le aree deputate all'elaborazione del movimento. è uno dei sintomi della cosiddetta sindrome dell'arteria cerebrale media. la apractognosia può anche...

Della corteccia cerebrale presenta una grande quantità di scanalature, chiamate 'solchi'. la parte filogeneticamente più antica della corteccia cerebrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con fusto; cerebrale; Piante il cui fusto sotterraneo ha l odore del pepe; fusto perenne sotterraneo lo zenzero da cucina; Nome botanico del tronco: fusto __; Ricopre il fusto degli alberi; Relativo all attività cerebrale ; Quello cerebrale può provocare paralisi; C è degli alberi o cerebrale ; Lo sono alcuni centri della corteccia cerebrale ; Cerca nelle Definizioni