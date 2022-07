La data dell Epifania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La data dell Epifania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SEI GENNAIO

Significato/Curiosita : La data dell epifania

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi epifania (disambigua). l'epifania (nome completo: epifania del signore) è una festa cristiana che nelle confessioni...

Identificato con gennaio in quanto in questo periodo venivano scelti i consoli e i magistrati eponimi. il primo giorno del mese di gennaio è capodanno. durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

