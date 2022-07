Cristallo decorativo a imitazione del diamante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cristallo decorativo a imitazione del diamante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRASS

Significato/Curiosita : Cristallo decorativo a imitazione del diamante

Classi sociali più elevate d'europa a cominciare dall'invenzione del cristallo nel 1450 circa; infatti il cristallo è una qualità di vetro che si differenzia...

straß – frazione di gunskirchen, comune nel distretto di wels-land (alta austria) straß im attergau – comune nel distretto di vöcklabruck (alta austria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

