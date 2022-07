Contratto di scambio reciproco di beni o diritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contratto di scambio reciproco di beni o diritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERMUTA

Significato/Curiosita : Contratto di scambio reciproco di beni o diritti

Dell'art. 1748 c.c. ha diritto ad una provvigione quando il contratto è stato stipulato grazie al suo intervento. il contratto di agenzia richiede la forma...

«permuta» permute.it - portale di annunci di permuta e baratto oggetti e servizi il contratto di permuta da guidelegali.it senzaneuro: sito di permuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con contratto; scambio; reciproco; beni; diritti; Scrittura di un libro o di un contratto ; contratto medievale di prestito; Nel contratto indica gli arbitri di eventuali controversie; In calce al contratto ; Un frutto pare, ma con uno scambio ; Un vivace scambio di paroloni e parolacce; Legame chimico con scambio di elettroni; Somma atta a controbilanciare uno scambio ; reciproco in breve; Vivono insieme con reciproco vantaggio; Passaggio reciproco di elementi; beni necessari per sopravvivere; Il Johnny interpretato da Roberto beni gni; Cantanti come Enrico Caruso e beni amino Gigli; In coppia si può scegliere quella dei beni ; Tutela i diritti d autore; Controlla i diritti d autore; Uguaglianza di risultati e di diritti ; I diritti che ogni governo dovrebbe tutelare; Cerca nelle Definizioni