La città che si chiamò Castrogiovanni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città che si chiamò Castrogiovanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : La citta che si chiamo castrogiovanni

Sud ancora con caltanissetta e catania. la provincia venne istituita nel 1927 come provincia di castrogiovanni, con sigla automobilistica cg, inglobando...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). enna (castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 675 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

