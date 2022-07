Chi non lo batte viola la legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non lo batte viola la legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCONTRINO

Significato/Curiosita : Chi non lo batte viola la legge

Paesi che hanno abolito la pena di morte per legge o nella pratica. esistono pene alternative più che pesanti per punire chi ha commesso un grave reato...

Definitivamente sostituito il vecchio scontrino fiscale dal 01 gennaio 2021. la legge 26/01/1983 n. 18, che introdusse lo scontrino fiscale, è stata abrogata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

