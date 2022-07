Che aumenta in qualche misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che aumenta in qualche misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRESCENTE

"trasformazione") è, in meccanica statistica, una grandezza (più in particolare una coordinata generalizzata) che viene interpretata come una misura del disordine...

crescente – elemento dell'araldica crescente – simbolo islamico crescente – zona nel nord dell'occitania crescente – specialità gastronomica di pane con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con aumenta; qualche; misura; aumenta la stabilità di un auto da corsa; aumenta sempre; aumenta re il prezzo; aumenta ti di intensità; Guardia o poliziotto di qualche secolo fa; Si fa acquistando qualche tipo di merce; In qualche occasione; Un piccolo e rapido match a qualche gioco o sport; misura re gli ingredienti; In casa, indica e misura il consumo elettrico; misura i grammi in cucina; Strumenti di misura zione della massa; Cerca nelle Definizioni