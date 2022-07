Cerimoniale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cerimoniale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cerimoniale

Distingue solitamente il cerimoniale in cerimoniale di stato, in cerimoniale diplomatico ed in cerimoniale ecclesiastico. il cerimoniale di stato, prese forme...

Cui principali sono: rito di iniziazione rito di passaggio rito propiziatorio (detto anche rito apotropaico) rito espiatorio (o rito di espiazione) riti...