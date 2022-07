Celebre colonna a rilievi del Foro romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre colonna a rilievi del Foro romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRAIANA

Significato/Curiosita : Celebre colonna a rilievi del foro romano

del foro romano e contemporaneamente di celebrare il personaggio che ne aveva voluto la costruzione, giulio cesare. fu una delle pochissime opere del...

La colonna traiana è un monumento innalzato a roma per celebrare la conquista della dacia (attuale romania) da parte dell'imperatore traiano; rievoca infatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

