Le cascate più imponenti dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cascate più imponenti dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VITTORIA

Significato/Curiosita : Le cascate piu imponenti dell africa

Livingstone fu il primo europeo a vedere le imponenti cascate dello zambesi, che lui stesso battezzò cascate vittoria. in suo onore la città di maramba...

vittoria – una dea romana nike – personificazione della vittoria nella mitologia greca italia vittoria – comune nel libero consorzio comunale di ragusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

