Casa di moda che ha come simbolo un levriero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa di moda che ha come simbolo un levriero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRUSSARDI

Significato/Curiosita : Casa di moda che ha come simbolo un levriero

Trussardi è una casa di moda italiana, fondata nel 1911. nata come laboratorio per la produzione di guanti in pelle, amplia la sua linea di pelletteria negli...

Decennio che consacra trussardi come marca internazionale, con i principali mercati situati in italia e giappone. dante trussardi fonda la sua azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

