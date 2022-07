Un capoluogo di provincia ligure sul mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un capoluogo di provincia ligure sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAVONA

Significato/Curiosita : Un capoluogo di provincia ligure sul mare

Monterosso al mare (ipa: monte'rosso al 'mare, monterósso in ligure, ipa [munte'rusu]) è un comune italiano di 1 363 abitanti della provincia della spezia...

Significati, vedi savona (disambigua). savona (ascolta[·info], sann-a / saña ['saa] in ligure savonese, anche savonn-a / savoña [sa'vua] nella versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

