Avversione verso l acqua, sintomo di rabbia canina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avversione verso l acqua, sintomo di rabbia canina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IDROFOBIA

Significato/Curiosita : Avversione verso l acqua, sintomo di rabbia canina

Vedi rabbia, mentre per la paura ossessiva dei liquidi, vedi idrofobia (paura). per idrofobia (dal greco d (hdor), "acqua", e ßa (fobìa), timore,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

