Aridi, secchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aridi, secchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIARSI

Significato/Curiosita : Aridi, secchi

Carrubo è una pianta rustica, poco esigente, che cresce bene in terreni aridi e poveri, anche con molto calcare, non resiste alle gelate, ma sopporta...

Particolare: apparvero in lontananza riarsi terreni. apparvero in lontananza terreni riarsi. l'aggettivo riarsi indica in entrambe le frasi una qualità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con aridi; secchi; Inaridi to, seccato; Vecchie unità di misura di capacità per aridi ; Vivono bene nei luoghi aridi ; Inaridi rsi, seccarsi; Ogni tipo di legumi secchi ; I bambini la usano con il secchi ello; Chi ha fortuna li prende secchi ; secchi ssimo; Cerca nelle Definizioni