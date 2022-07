Anna attrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anna attrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROCLEMER

Tatuata. quest'ultimo le valse nel 1956 un oscar alla miglior attrice protagonista (la prima attrice non di lingua inglese a ricevere il premio). ha inoltre...

Anna maria proclemer, talvolta indicata come anna vivaldi (trento, 30 maggio 1923 – roma, 25 aprile 2013), è stata un'attrice e doppiatrice italiana.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

