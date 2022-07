Un voto pronunciato da alcuni religiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un voto pronunciato da alcuni religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POVERTÀ

Significato/Curiosita : Un voto pronunciato da alcuni religiosi

Voti religiosi e gli ordini religiosi. l'articolo 24 proibì il culto fuori dagli edifici ecclesiastici. con l'articolo 27 alle istituzioni religiose fu...

Rurali, la povertà si accompagnava a un isolamento sociale maggiore di quello che la povertà di per sé determina. in genere però la povertà urbana può... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con voto; pronunciato; alcuni; religiosi; Lo si promette in voto ; Danno il voto ai candidati; Gli è devoto il conte di Kent; Scelti mediante voto ; Marcato, pronunciato , notevole; Pendio molto pronunciato ; Lo spadaccino di Rostand dal naso molto pronunciato ; pronunciato lentamente; Caratteristica di alcuni fonemi; Il visto necessario per visitare alcuni paesi; Luogo in cui pernottare con alcuni spazi condivisi; Si usa con alcuni strumenti a corda; Canti religiosi ; Isolamento di alcuni religiosi ; Insetti... religiosi ; Si astiene dal prendere posizione su problemi religiosi ; Cerca nelle Definizioni