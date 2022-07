Vivono sulle sponde d una Dora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono sulle sponde d una Dora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AOSTANI

Significato/Curiosita : Vivono sulle sponde d una dora

S'inerpica su una collina che porta al castello sabaudo e al duomo, mentre la parte moderna si estende in piano, occupando entrambe le sponde della dora baltea...

3 (sismicità bassa) cl. climatica zona e, 2 850 gg nome abitanti (it) aostani (fr) aostois (patois) veullatsoù patrono san grato giorno festivo 7 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

