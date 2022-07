La versione romana si prepara con pecorino e menta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La versione romana si prepara con pecorino e menta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIPPA

Significato/Curiosita : La versione romana si prepara con pecorino e menta

Lardellato e di frattula, la salsiccia di fegato, il casecc, il formaggio di fossa, il pecorino marchigiano, il pecorino in botte, il raviggiolo e la casciotta...

– se stai cercando il genere di molluschi nudibranchi, vedi trippa (zoologia). la trippa (di etimologia incerta forse dal francese e dall'inglese tripe... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

