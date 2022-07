Vasto lago russo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasto lago russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vasto lago russo

Il lago dei ciudi, noto anche come lago peipsi o lago peipus (in estone peipsi-pihkva järv, in russo - [cudsko-pskovskoe ozero],...

Lago il'men' – lago della russia europea ilmen – elemento della cosmologia della terra di mezzo...