Valli strette e profonde - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : GOLE

Significato/Curiosita : Valli strette e profonde

Degli altopiani carsici e delle cime rivestite di selve e incise da valli strette e profonde condiziona severamente le attività umane. i rilievi sono...

15°10'24.38e / 37.88007°n 15.17344°e37.88007; 15.17344 le gole dell'alcantara, dette anche gole di larderia, sono situate nella valle dell'alcantara in...

