Si usava in edilizia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ETERNIT

eternit è un marchio registrato di fibrocemento e il nome dell'azienda che lavora prodotti contenenti amianto, appartenente all'azienda belga etex. i... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

