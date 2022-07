Usato come sinonimo di kermesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usato come sinonimo di kermesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FESTIVAL

Significato/Curiosita : Usato come sinonimo di kermesse

Indica un gruppo di persone o amici che condividono interessi, attività, hobby o aspirazioni. nella lingua inglese, il termine è sinonimo di "cricca", "fandom"...

Evento. festival artistici festival cinematografici festival gastronomici festival letterari festival della scienza festival ludici festival musicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con usato; come; sinonimo; kermesse; Causato , determinato; Ripiano usato per la coltivazione su pendii; Valore immutabile usato in scienza; Metallo semiconduttore usato nei pannelli solari; Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato; Sostanziosi...come cibi; Un cane come l airedale; come batterie prive di energia; Un sinonimo di allagare; sinonimo di spagnoli; Un sinonimo di prudente; sinonimo di debuttante; La kermesse della musica italiana: __ di Sanremo; Inizio di kermesse ; Cerca nelle Definizioni