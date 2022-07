Statuette di argilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Statuette di argilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRETE

Significato/Curiosita : Statuette di argilla

Significa "argilla", "terra da vasaio") è un materiale inorganico, non metallico, molto duttile allo stato naturale, rigido dopo la fase di cottura. con...

Coordinate: 43°12'n 11°34'e / 43.2°n 11.566667°e43.2; 11.566667 le crete senesi sono la zona a sud-est della città di siena, che include i territori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

