Spiegare i punti oscuri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiegare i punti oscuri.

Soluzione 8 lettere : CHIARIRE

Significato/Curiosita : Spiegare i punti oscuri

Cause potrebbe essere la presenza di materia oscura.. in letteratura sono comparse numerose teorie per spiegare la natura della cosiddetta "massa mancante"...

Termine descrittivo all'interno di un marchio complesso o composto, per chiarire che tale termine non sarà oggetto di esclusiva; il soggetto che registra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con spiegare; punti; oscuri; Un prospetto ridotto presentato per spiegare ; Come la teoria proposta da Newton per spiegare i fenomeni ottici; spiegare o esercitare; spiegare , giustificare; punti ni sulla cute; Appunti ta, tagliente; È appunti ta sulla cima di un duomo gotico; Costruito a punti no e senza difetti; Le dilata l oscuri tà; oscuri ; Le oscuri tà che avvolgono; Quelli oscuri dànno da pensare a chi indaga; Cerca nelle Definizioni