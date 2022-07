Lo sono gli ecclesiastici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli ecclesiastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIERICI

Significato/Curiosita : Lo sono gli ecclesiastici

Eversione dell'asse ecclesiastico mensa vescovile osservatorio permanente sui beni ecclesiastici secolarizzazione dei beni ecclesiastici arturo carlo jemolo...

Della chiesa cattolica. sono chierici della chiesa cattolica i diaconi, i preti e i vescovi. fino al 1972, era chierico l'uomo al quale era stato amministrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con sono; ecclesiastici; Generalmente quelle della nonna sono le migliori; Infamia, disono re, onta; Lo sono studiosi come zoologi e botanici; Lo sono casi come i cosiddetti cold case; Un appellativo per ecclesiastici ; Dimora di ecclesiastici ; Ne fanno voto gli ecclesiastici ; Uno stile di rasatura... da ecclesiastici ;