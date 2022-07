Lo sfidante di Obama alle presidenziali del 2008 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sfidante di Obama alle presidenziali del 2008. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : MCCAIN

Significato/Curiosita : Lo sfidante di obama alle presidenziali del 2008

Candiderò alle elezioni presidenziali tra quattro anni". un articolo del dicembre 2005 della rivista the new republic osservava che nel 2008 obama avrebbe...

John sidney mccain iii (coco solo, 29 agosto 1936 – cornville, 25 agosto 2018) è stato un politico e militare statunitense, senatore repubblicano per lo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

