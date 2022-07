È sempre... la stessa storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sempre... la stessa storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOLFA

Significato/Curiosita : E sempre... la stessa storia

Quando/sempre la stessa storia è un 45 giri di luigi tenco, pubblicato nel 1960 dall'etichetta discografica ricordi. tenco nel disco uso lo pseudonimo...

Il solfeggio (da solfa, termine composto dai nomi delle note musicali sol e fa) è una pratica che consiste nel leggere ad alta voce e a tempo uno spartito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Terreni sempre allagati; Arbusto mediterraneo sempre verde; Ha sempre ... da ridire; C è chi nelle cose sa vedere sempre quello positivo; Vi si collegano più computer nella stessa rete; Una successione di parole con la stessa iniziale; Appartiene alla stessa famiglia delle pavoncelle; Lo sono due ragazzi della stessa età; Riferito alla storia e alla cultura di Milano; Sono 40 nella storia di Alì Babà; Le ultime in storia ; Pianta passata alla storia per il suo veleno;