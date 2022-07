Scarseggia in chi è affetto dal Parkinson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarseggia in chi è affetto dal Parkinson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOPAMINA

Significato/Curiosita : Scarseggia in chi e affetto dal parkinson

Malattia di parkinson, ipotiroidismo e ipertiroidismo, malattie autoimmuni varie (come le artriti e il lupus eritematoso sistemico), disturbi psichici e neuropsichiatrici...

È legato un gruppo etilamminico. la dopamina è un precursore della noradrenalina e dell'adrenalina. la dopamina è biosintetizzata nel corpo (soprattutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

