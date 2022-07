Relativo a zone d altura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a zone d altura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONTANO

Significato/Curiosita : Relativo a zone d altura

Comparto alloggi (30 posti più un'area igiene) o come zone usv e rov più cittadella di comando. adiacente a questa zona sarà presente in modo predefinito una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montano (disambigua). montano (... – ...; fl. ii secolo) è stato un teologo greco antico vissuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con relativo; zone; altura; relativo ad una serie di re; relativo al XIX secolo; relativo al periodo afoso dell estate; Corelativo di quale; Lo strumento tzigano in una vecchia canzone ; zone limitrofe o non troppo lontane; In una canzone tta, precede il ponzipó; Il Claudio autore della canzone Gioca Jouer; altura abissina; Osservatorio su un altura ; Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina; Sport consistente nel lanciarsi da un altura montana con una specie di paracadute; Cerca nelle Definizioni