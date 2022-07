Ravioli tipici della cucina cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ravioli tipici della cucina cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WONTON

Significato/Curiosita : Ravioli tipici della cucina cinese

Kyojamr) sono un tipo di fagottini (in italiano comunemente chiamati ravioli di carne o ravioli al vapore) molto popolare in cina, giappone e corea. ripieni di...

I wonton (in cinese mandarino t, s, húntunp, in cantonese t, s), sono un formato di pasta ripiena tipico della cucina cinese. i wonton sono ravioli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

