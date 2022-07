Possono formare filari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono formare filari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VITI

Significato/Curiosita : Possono formare filari

Costituito da più filari sovrapposti: ciascuno di essi costituisce uno dei gradini che consentono l'accesso all'edificio. l'ultimo filare prende il nome...

Mattia viti (borgo san lorenzo, 24 gennaio 2002) è un calciatore italiano, difensore dell'empoli. cresciuto nel settore giovanile dell'empoli, debutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Sulle porte possono essere antipanico; Si possono contare all infinito a partire da zero; possono esserlo sia panini che giubbotti; Quelle crociate possono essere veri rompicapi; Trasformare la forma a proprio piacimento; Permette di trasformare le reclute in soldati; Lavora per informare ; Si stilano per informare o esporre; Un insieme di filari di vite; filari no all'inglese; Un campo di filari ;