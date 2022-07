Un piattino da tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piattino da tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SOTTO BICCHIERE

Significato/Curiosita : Un piattino da tavola

Centro si mette un bicchierino rovesciato (o un piattino da caffè o una tazzina) e tutti i presenti vi posano un dito. dopo una breve concentrazione il bicchiere...

Il bicchiere da pinta o più semplicemente la pinta è un tipo di bicchiere da birra utilizzato per contenere specialmente birre ale inglesi o stout irlandesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con piattino; tavola; Il piattino del sommelier; piattino per mozziconi e fiammiferi; A tavola si mette su un apposito piattino ; Il piattino al collo del sommelier; Il gioco da tavola col vicolo stretto; La tavola per planare sulle onde; La tavola per scivolare sulle onde; Un tavola to galleggiante; Cerca nelle Definizioni