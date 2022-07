Pianta dai fiori violacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta dai fiori violacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERVINCA

Significato/Curiosita : Pianta dai fiori violacei

Rilasciando amminoacidi e ioni fosfato, che vengono assorbiti dalla pianta. la pianta cobra (darlingtonia californica) possiede un adattamento presente...

Vinca (disambigua). disambiguazione – "pervinca" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo colore, vedi pervinca (colore). vinca l., 1753 è un genere di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con pianta; fiori; violacei; Colore rosso dell omonima pianta ; pianta con frutti a drupa rossi, ricchi di olio; Come un gas o una pianta che fa grattare; pianta con semi oleosi; Lo scrittore cinese di Rossi fiori del Tibet; Aprirsi come fiori ; Stagione in cui fiori scono più piante; Ha fiori penduli; Dà frutti violacei ; Fiori a grappoli violacei ; violacei in volto; Pianta delle Bignoniacee dai fiori violacei ; Cerca nelle Definizioni