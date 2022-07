Il periodo in cui... il fatto si svolge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il periodo in cui... il fatto si svolge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DURATA

Significato/Curiosita : Il periodo in cui... il fatto si svolge

Addietro, in compagnia del proprio maestro guglielmo da baskerville. la vicenda si svolge all'interno di un monastero benedettino ed è suddivisa in sette...

Disambiguazione – se stai cercando la nozione fonologica, vedi durata (linguistica). in generale, la durata è un intervallo di tempo lungo il quale si sviluppa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

