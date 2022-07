Pari nel volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari nel volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Pari nel volo

Differisce di multipli di 18,52 hpa (pari a 500 piedi di dislivello per l'atmosfera standard icao) rappresenta 5 livelli di volo. quindi secondo i parametri dell'atmosfera...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con pari; volo; Un caso senza pari ; Le Galeries dello shopping pari gino; Le sartine pari gine; Si calciano se i supplementari finiscono in pari tà; Movimento involo ntario; Il padre del bisavolo ; Area in cui è proibito il volo ing; Soldati volo ntari romani; Cerca nelle Definizioni