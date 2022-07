Pane che figura in diversi piatti poveri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pane che figura in diversi piatti poveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAFFERMO

Significato/Curiosita : Pane che figura in diversi piatti poveri

Culinari classici, diversi piatti di fattura greca raffigurano pesci e molluschi, segno del consumo di piatti di mare in quell'epoca. in diversi affreschi pompeiani...

Marche, umbria, del lazio e dell'abruzzo. la ricetta originale prevede pane raffermo, pomodori ramati, cipolla rossa e basilico, il tutto condito con olio d'oliva...

