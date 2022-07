Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AFRORE

Significato/Curiosita : Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato

Mali difficile scegliere il peggiore… o il minore gi ses afrori: "già sei afrore" (dall'it. afrore, "odore acre che emana dal mosto in fermentazione o anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con odore; acre; forte; come; bruciato; fermentato; Piante il cui fusto sotterraneo ha l odore del pepe; Sgradevole odore ; Gas dall odore pungente; Lo è l odore dell ammoniaca; Celebrare le funzioni sacre ; Così opera chi è alacre ; Hanno un sapore acre e stanno in vasetto; Alacre , laborioso; La costa toscana con Viareggio e forte dei Marmi; Addobbato... come un filosofo di Francoforte ; forte rumore di pioggia... o di applausi; Un famosissimo brano per pianoforte di Beethoven; Usato come sinonimo di kermesse; Sostanziosi...come cibi; Un cane come l airedale; come batterie prive di energia; Durante le funzioni viene bruciato in chiesa; bruciato , ma solo nei versi; L olio di questo cetaceo era bruciato per far luce; bruciato come il gasolio nell auto; Un alimento a base di latte fermentato ; Succo d uva non ancora fermentato ; Prodotto semiliquido derivato da latte fermentato ; La bevanda russa ottenuta da latte fermentato ; Cerca nelle Definizioni